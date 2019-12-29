Самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в аэропорт “Борисполь”. Ожидая прибытия самолета, он пообщался с семьями освобожденных.

Первыми из самолета начали выходить украинские военные, которые переоделись в военную форму. На выходе из самолета их встречал Зеленский. После военных из самолета вышли все освобожденные украинцы.

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.

Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.