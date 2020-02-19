Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.
Самолет поднялся в воздух в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Ориентировочное время прибытия в Украину – 8 часов утра. По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы.
Самолет доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 – Доминиканской Республики, 5 – Эквадора, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Рики и по 1 – Израиля, Черногории и Панамы.
Фото: Посольство Украины в Китае
Пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, держится в тайне.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.