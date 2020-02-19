Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.

Самолет поднялся в воздух в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Ориентировочное время прибытия в Украину – 8 часов утра. По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы.

Самолет доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 – Доминиканской Республики, 5 – Эквадора, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Рики и по 1 – Израиля, Черногории и Панамы.

Фото: Посольство Украины в Китае

Пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, держится в тайне.