Южнокорейский техногигант Samsung объявил о новом партнерстве с Manna Drone Delivery, что позволит доставлять ирландским клиентам гаджеты беспилотниками.

Об этом говорится в блоге компании.

В частности, ирландцы смогут воспользоваться воздушной доставкой устройств из новейшей линейки Galaxy, включая S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 и недавно запущенный Samsung Galaxy A Series.

В компании отметили, что эта услуга станет уникальной, ведь минимизирует любые риски для покупателя.

Партнер компании Manna использует разработанные по заказу аэрокосмические беспилотники для доставки продукции непосредственно к домам заказчика. Их беспилотники летают на высоте 50-80 метров со скоростью более 60 км/ч. Это позволит доставлять гаджеты клиентам в крупных городах всего за три минуты.

“Возможность доставить продукцию нашим клиентам в течение трех минут после выхода из центра – это яркий пример инноваций в движении”, – заявил Имонн Грант, руководитель отдела интернет-продаж Samsung в Ирландии.

Сейчас этой услугой могут воспользоваться жители Оранмора. Однако компании планируют ввести ее во всей Ирландии в кратчайшие сроки.