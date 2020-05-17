По данным исследовательских фирм, люди все чаще покупают устройства Android среднего класса, как альтернативу более дорогим смартфонам.

Об этом сообщает издание The Verge.

Strategy Analytics сообщает, что Samsung среднего класса Galaxy A51 был самым продаваемым телефоном Android в первые три месяца 2020 года, а затем Xiaomi Redmi 8. Galaxy S20 Plus был единственным флагманским телефоном в топ-6 рейтинга компании, где он занял третье место.

“Потребители хотят получить соотношение цены и качества устройства с достаточно хорошими характеристиками. Android вступает в эру пост-премиум”, – объясняет заместитель директора Strategy Analytics Юха Винтер.

Исследование, проведенное Canalys, рисует похожую картину, хотя у этих двух компаний разнятся данные, какой конкретный телефон среднего класса с Android продавался больше всего.

Canalys считает Redmi Note 8 и 8T как единое устройство (которым они фактически являются, за исключением поддержки NFC в 8T) и ставит его на первое место, впереди Galaxy A51. Тем не менее и Canalys, и Strategy Analytics согласны, что среди телефонов Android доминируют модели среднего уровня.

Это не совсем новая тенденция. В предыдущих отчетах говорилось, что бестселлеры для Android-телефонов 2019 года также были дешевле моделей Galaxy A-серии и Xiaomi Redmi.

Apple, кажется, является исключением из правил.

Canalys считает iPhone 11 самым продаваемым телефоном первого квартала года, а iPhone 11 Pro Max и Pro занимают шестое и десятое места соответственно.