Об этом сообщает издание The Verge.
Strategy Analytics сообщает, что Samsung среднего класса Galaxy A51 был самым продаваемым телефоном Android в первые три месяца 2020 года, а затем Xiaomi Redmi 8. Galaxy S20 Plus был единственным флагманским телефоном в топ-6 рейтинга компании, где он занял третье место.
“Потребители хотят получить соотношение цены и качества устройства с достаточно хорошими характеристиками. Android вступает в эру пост-премиум”, – объясняет заместитель директора Strategy Analytics Юха Винтер.
Исследование, проведенное Canalys, рисует похожую картину, хотя у этих двух компаний разнятся данные, какой конкретный телефон среднего класса с Android продавался больше всего.
Canalys считает Redmi Note 8 и 8T как единое устройство (которым они фактически являются, за исключением поддержки NFC в 8T) и ставит его на первое место, впереди Galaxy A51. Тем не менее и Canalys, и Strategy Analytics согласны, что среди телефонов Android доминируют модели среднего уровня.
Это не совсем новая тенденция. В предыдущих отчетах говорилось, что бестселлеры для Android-телефонов 2019 года также были дешевле моделей Galaxy A-серии и Xiaomi Redmi.
Apple, кажется, является исключением из правил.
Canalys считает iPhone 11 самым продаваемым телефоном первого квартала года, а iPhone 11 Pro Max и Pro занимают шестое и десятое места соответственно.
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