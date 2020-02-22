Компания Samsung Electronics решила приостановить работу завода в городе Гуми (Южная Корея) после того, как было подтверждено заражение одного из работников коронавирусом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел на заводе по производству смартфонов.

“22 февраля у сотрудника Samsung Electronics, работающего в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19)”, — проинформировали в компании Samsung, которую цитирует телеканал CNN.

Предприятие закрыто до утра понедельника, 24 февраля. Этаж, где работает зараженный сотрудник, будет закрыт до 25 февраля. За это время компания намерена провести дезинфекцию помещений.

Samsung также изолировала сотрудников, которые контактировали с зараженным коллегой.

“Компания поместила коллег, которые вступили в контакт с зараженным сотрудником, в карантин и предприняла шаги для проверки их на возможное заражение”, – говорится в сообщении Samsung.

По данным Reuters, на долю завода Samsung в Гуми приходится небольшая часть общего производства смартфонов. Там производят телефоны в основном для внутреннего рынка.

Стоит отметить, что в Южной Корее наблюдается вспышка коронавируса. Как сообщает британское агентство ВВС, всего за сутки количество заражений в этой стране удвоилось.

Так, в пятницу было подтверждено 229 случаев заболевания, а в субботу их количество достигло 433.

Власти Южной Кореи назвали ситуацию “очень серьезной”.

По данным властей, очагом коронавируса стал религиозный культ Синчонджи в городе Тэгу. Его основал южнокорейский проповедник Ли Ман Хи, называющий себя новым воплощением Иисуса Христа. Считается, что заражения среди членов секты связаны с одной женщиной.

Города Тэгу и Чхондо стали “зонами особого контроля”, а улицы Тэгу совершенно опустели.