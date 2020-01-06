Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что другие виртуальные клавиатуры сейчас являются дополнительным модулем, который необходимо подсоединить к смартфону через Bluetooth. Модуль имеет лазерный проектор, изображающий кнопки клавиатуры. Программа SelfieType будет считывать движение пальцев с помощью камеры.

Во время набора текста кисти рук пользователя должны располагаться на плоской поверхности, например, на столе, а смартфон или планшет должны быть расположены так, чтобы руки попадали в поле зрения фронтальной камеры. Пользователю необходимо нажимать пальцами на поверхность так же, как и на кнопки клавиатуры, используя метод слепой печати. Алгоритм в реальном времени создает модель сегментов кисти, определяет соприкосновения кончиков пальцев с поверхностью, сопоставляет текущее положение пальцев с виртуальной клавиатурой и выдает приложению тот или иной символ.

Пока программа является прототипом, однако разработчики заявили, что планируют развивать проект. Например, они планируют добавить новые языки помимо английского, а также возможность адаптации клавиатуры к конкретному пользователю.