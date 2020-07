Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Официальное название кометы – C/2020 F3.

В конце марта ее заметили с помощью спутника NEOWISE.

Комета успешно пережила сближение с Солнцем и достигнет точки наибольшего сближения с Землей на следующей неделе.

Ожидается, что NEOWISE будет видима до конца июля.

Жители Северного полушария могут наблюдать комету в предрассветные часы или сразу после заката. Рано утром ее можно будет рассмотреть у горизонта.

По словам астрофизика Карла Баттамса, комета поднимется выше горизонта в ночном небе, а затем пропадет из поля зрения в августе.

Астронавты уже сделали снимки кометы в космосе.

Также снимками кометы делятся пользователи соцсетей с разных уголков мира.

The older kids and I stayed up late and went to check out #cometNEOWISE ☄️✨🌠 Even some cool #Noctilucentclouds too!

Higher and brighter than I was expecting.

Always amazing to see things beyond our world. #yeg #cometneowise #neowise pic.twitter.com/PAa9hnh7CU

— Jeff Nash (@_JeffNash) July 11, 2020