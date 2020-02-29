ТОП-500 самых богатых людей мира потеряли 444 миллиарда долларов США за неделю. Это случилось вследствие падения фондовых рынков из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает Вloomberg.

Самые большие потери, соответственно, понесли бизнесмены из первой пятерки богатейших людей мира. В частности, это глава Amazon Джефф Безос, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и президент LVMH Бернар Арно. Суммарно, их состояние сократилось примерно на 30 млрд долларов.

К примеру глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в общем рейтинге, за неделю потерял 9 млрд долларов. Это произошло из-за падения стоимости акций его компании.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял более 6,5 млрд долларов за эту неделю.

Согласно данным “Индекса миллиардеров Bloomberg”, потеряна прибыль в размере 78 миллиардов долларов, которую 500 самых богатых людей накопили с начала года по последнюю неделю.

Глава круизной компании Carnival Corp. Мики Арисон потерял миллиард долларов, из-за коронавируса на лайнере около берегов Японии.

Подобные потери на финансовом рынке наблюдались в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис.