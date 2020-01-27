Издание Vogue показывает самые необычные наряды звезд.

Актер Билли Портер был как всегда на высоте:

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Ариана Гранде пришла в очень пышном платье Giambattista Valli:

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Триумфатор вечера – Билли Айлиш в Gucci:

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Гвен Стефани и Блэк Шелтон:

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Хайди Клум:

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Бриттани Ховард:

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Лиззо в Atelier Versace:

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Элла Май в Giorgio Armani:

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Дуа Липа в Alexander Wang:

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Модель Грейс Элизабет в Giuseppe Di Morabito:

Исполнительница FKA Twigs в Ed Marler:

Певица H.E.R. в наряде от DSquared2:

Лана Дель Рей:

Певец Lil Nas X:

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