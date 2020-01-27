Издание Vogue показывает самые необычные наряды звезд.
Актер Билли Портер был как всегда на высоте:
Ариана Гранде пришла в очень пышном платье Giambattista Valli:
Getty Images
Триумфатор вечера – Билли Айлиш в Gucci:
Гвен Стефани и Блэк Шелтон:
Хайди Клум:
Бриттани Ховард:
Лиззо в Atelier Versace:
Элла Май в Giorgio Armani:
Дуа Липа в Alexander Wang:
Модель Грейс Элизабет в Giuseppe Di Morabito:
Исполнительница FKA Twigs в Ed Marler:
Певица H.E.R. в наряде от DSquared2:
Лана Дель Рей:
Певец Lil Nas X:
- 18-летняя американская певица Билли Айлиш стала триумфатором престижной премии “Грэмми”.
- Украинская пианистка Надежда Шпаченко удостоилась престижной музыкальной награды “Грэмми”.