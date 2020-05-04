Об этом сообщается на сайте компании Time and Date AS.

Пик звездопада Эта-Аквариды можно будет наблюдать в небе в ночь с 6 на 7 мая, но из-за полнолуния на ночном небе можно будет увидеть только самые яркие объекты.

Скорость метеоров может достигать 66 км/с.

Метеоритный поток обычно активен в период с 19 апреля по 28 мая каждого года. Зарождается он в созвездии Водолея, и назван в честь самой яркой звезды – Эта.

Эта-Аквариды – это один из двух метеорных потоков, который порождается кометой Галлея.

Земля будет находиться на пути кометы Галлея во второй раз в октябре. Тогда земляне будут наблюдать метеорный поток Орионид, пик которого приходится на 20 октября.

Комете Галлея требуется около 76 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. В следующий раз ее видно будет с Земли в 2061 году.