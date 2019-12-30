Об этом сообщает Bloomberg.
Кайли основала косметическую компанию Kylie Cosmetics, подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc. Затем она продала 51 % акций за 600 миллионов долларов.
Лидирует в рейтинге самых богатых людей мира – владелец Amazon Джефф Безос – несмотря на сокращение состояния на девять миллиардов долларов, у него сейчас более 111 миллиардов.
Напомним, что в 2018 году Кайли Дженнер, по версии Forbes, стала самой молодой и богатой среди женщин-предпринимателей.
- Потребовалось всего несколько лет, чтобы Кайли Дженнер заработала десятизначное состояние. Младшей сестре Ким Кардашьян 21 год — и она уже самый молодой в мире миллиардер за всю историю капитала. #Буквы выяснили, как девушке удалось этого достичь.