Об этом сообщает Bloomberg.

Кайли основала косметическую компанию Kylie Cosmetics, подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc. Затем она продала 51 % акций за 600 миллионов долларов.

Лидирует в рейтинге самых богатых людей мира – владелец Amazon Джефф Безос – несмотря на сокращение состояния на девять миллиардов долларов, у него сейчас более 111 миллиардов.

Напомним, что в 2018 году Кайли Дженнер, по версии Forbes, стала самой молодой и богатой среди женщин-предпринимателей.