Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Так, в топ-10 запросов вошли следующие сериалы:

  1. “Игра престолов” 8 сезон
  2. “Чернобыль”
  3. “Тайная любовь”
  4. “Крепостная”
  5. “ИП Пирогова”
  6. “Школа. Випускний”
  7. “Жуки”
  8. “Ничто не случается дважды”
  9. Ранняя пташка”
  10. “Молодежка” 6 сезон

А вот среди ТВ-шоу украинцы больше интересовались развлекательными программами. И лишь на 4-м месте по частоте запросов – политическое шоу “Право на владу” на канале “1+1”.

  1. “Евровидение” 2019
  2. “Холостяк” 2019
  3. “Оскар” 2019
  4. “Право на владу”
  5. “Голос країни” 2019
  6. “Топ-модель по-українськи” 3 сезон
  7. “Одруження наосліп” 2019
  8. Мастер-Шеф. Професіонали”
  9. “Танці з зірками” 2019
  10. “Наречена для тата”

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.

  1. Комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” вошел в десятку фильмов, которые украинцы искали в поисковике Google.
  2. Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.