В 2019 году в поисковике Google украинцы чаще всего искали сериал "Игра престолов" 8 сезон.

Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Так, в топ-10 запросов вошли следующие сериалы:

“Игра престолов” 8 сезон “Чернобыль” “Тайная любовь” “Крепостная” “ИП Пирогова” “Школа. Випускний” “Жуки” “Ничто не случается дважды” Ранняя пташка” “Молодежка” 6 сезон

А вот среди ТВ-шоу украинцы больше интересовались развлекательными программами. И лишь на 4-м месте по частоте запросов – политическое шоу “Право на владу” на канале “1+1”.

“Евровидение” 2019 “Холостяк” 2019 “Оскар” 2019 “Право на владу” “Голос країни” 2019 “Топ-модель по-українськи” 3 сезон “Одруження наосліп” 2019 Мастер-Шеф. Професіонали” “Танці з зірками” 2019 “Наречена для тата”

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.