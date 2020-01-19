Об этом сообщается в отчете Google Trends.
Так, в топ-10 запросов вошли следующие сериалы:
- “Игра престолов” 8 сезон
- “Чернобыль”
- “Тайная любовь”
- “Крепостная”
- “ИП Пирогова”
- “Школа. Випускний”
- “Жуки”
- “Ничто не случается дважды”
- Ранняя пташка”
- “Молодежка” 6 сезон
А вот среди ТВ-шоу украинцы больше интересовались развлекательными программами. И лишь на 4-м месте по частоте запросов – политическое шоу “Право на владу” на канале “1+1”.
- “Евровидение” 2019
- “Холостяк” 2019
- “Оскар” 2019
- “Право на владу”
- “Голос країни” 2019
- “Топ-модель по-українськи” 3 сезон
- “Одруження наосліп” 2019
- Мастер-Шеф. Професіонали”
- “Танці з зірками” 2019
- “Наречена для тата”
Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.
- Комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” вошел в десятку фильмов, которые украинцы искали в поисковике Google.
- Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.