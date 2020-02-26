Американский сенатор и кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс имеет большинство поддержки среди избирателей-афроамериканцев, которые ранее отдавали предпочтение другому демократу – Джо Байдену.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

Опрос проводился в период с 19 по 25 февраля.

Согласно опросу, поддержка миллиардера Майкла Блумберга упала на 2 % после того, как бывший мэр Нью-Йорка на прошлой неделе подвергся критике со стороны других кандидатов во время его первых дебатов.

Из всех зарегистрированных демократов и независимых 26% заявили, что проголосуют за Сандерса, 15% заявили, что поддерживают Блумберга, а еще 15% поддерживают Байдена.

Опрос показал, что лидерство Сандерса росло на протяжении трех недель.

Он также увеличил свою долю поддержки среди афроамериканцев. Когда их спрашивали, какого кандидата они поддержат на праймериз в своем штате, 26% ответили, что проголосуют за Сандерса, что на 7 % больше, чем месяц назад.

Еще 23% заявили, что поддержат Байдена, что на 10 % меньше, чем месяц назад. 20% поддержат Блумберга, что на 10 % больше, чем было раньше.

После победы Сандерса на праймериз в Неваде 26% опрошенных считают сенатора из Вермонта «наиболее избираемым» из кандидатов в президенты от партии.

Среди всех избирателей, включая республиканцев, 47% заявили, что проголосуют за Сандерса на всеобщих выборах, а 40% заявили, что проголосуют за президента Дональда Трампа.

Опрос Reuters/Ipsos был проведен онлайн, на английском языке, на всей территории Соединенных Штатов. Были собраны ответы от 4439 взрослых американцев, включая 2244 человека, которые были определены как зарегистрированные демократы или независимые лица, и 446 афроамериканцев. Погрешность составляет от 2% до 5%.