Об этом сообщает телеканал CNN.
Опрос CBS News и YouGov показывает, что Берни Сандерс лидирует с 28 %. Элизабет Уоррен сместила Джо Байдена со второго места в рейтинге демократов, у нее 19 %, в то время как у Байдена 17 %.
У Майкла Блумберга 13 %, Пита Буттиджича 10% и Эми Клобучар 5 %.
Отметим, что на кокусах демократов в Неваде победил Берни Сандерс, набрав 46,6 %. Байден набрал 19,2 %. Третьим стал Буттиджич – 15,4 %.
Новый опрос проводился между 20 и 22 февраля и завершился до того, как Сандерс заявил о своей победе на кокусах в Неваде. В опросе принимало участие 10 000 зарегистрированных избирателей. Погрешность – 1,2 балла.
В американских СМИ опубликовали разъяснительный материал о том, что кандидат в президенты Берни Сандерс является социал-демократом, а не социалистом.
- 12 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс победил на предварительных выборах (праймериз) в Нью-Гемпшире, оставив далеко позади своего главного конкурента – экс-вице-президента США Джо Байдена.
- По состоянию на 18 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс является лидером среди кандидатов-демократов. В частности, он набрал 31% в опросе NPR/PBS NewsHour/Marist College.