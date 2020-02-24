Согласно новому общенациональному опросу, сенатор из Вермонта Берни Сандерс значительно опережает кандидатов в президенты от Демократической партии.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Опрос CBS News и YouGov показывает, что Берни Сандерс лидирует с 28 %. Элизабет Уоррен сместила Джо Байдена со второго места в рейтинге демократов, у нее 19 %, в то время как у Байдена 17 %.

У Майкла Блумберга 13 %, Пита Буттиджича 10% и Эми Клобучар 5 %.

Отметим, что на кокусах демократов в Неваде победил Берни Сандерс, набрав 46,6 %. Байден набрал 19,2 %. Третьим стал Буттиджич – 15,4 %.

Новый опрос проводился между 20 и 22 февраля и завершился до того, как Сандерс заявил о своей победе на кокусах в Неваде. В опросе принимало участие 10 000 зарегистрированных избирателей. Погрешность – 1,2 балла.

В американских СМИ опубликовали разъяснительный материал о том, что кандидат в президенты Берни Сандерс является социал-демократом, а не социалистом.