Кандидат в президенты США от Демократической партии 78-летний Берни Сандерс не спешит обнародовать данные о своем здоровье после того, как в октябре перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает The New York Times.

Когда в октябре Сандерса прооперировали, члены его команды только спустя три дня заявили, что ему установили два стента. Когда избиратели потребовали больше информации, Сандерс уверял, что чувствует себя хорошо, а полный медицинский отчет будет опубликован позже.

В декабре были опубликованы медицинские заключения троих докторов, согласно которым Сандерс здоров “на данный момент”.

Сандерс говорил, что полный “всеобъемлющий” отчет будет опубликован до конца года, но этого так и не произошло.

Накануне праймериз в штате Невада от Сандерса вновь потребовали медицинский отчет о состоянии здоровья.

После сердечного приступа прошло уже четыре месяца.

Теперь Сандерс говорит, что вряд ли записи будут опубликованы.

“Не думаю, что мы это сделаем”, – ответил он журналистам.

По его словам, он рассказал о своем здоровье столько же, сколько и другие кандидаты.

Его пресс-секретарь в ответ журналистам заявила, что другой кандидат, Майкл Блумберг, ранее перенес несколько сердечных приступов. При этом, никаких доказательств предоставлено не было.

В ответ представитель Блумберга Кевин Шики обвинил кампанию Сандерса в “распространении абсолютной лжи о том, что у Майка случился сердечный приступ”, назвав замечания пресс-секретаря Сандерса “абсолютно ложными”.

Он напомнил, что в 2000 году Блумбергу поставили стент для очистки артерии, а в 2018 году у него диагностировали фибрилляцию предсердий.

Стоит пояснить, что здоровье потенциального президента США – вопрос национальной безопасности, потому к нему столь пристальное внимание.