Об этом сообщает The New York Times.
Когда в октябре Сандерса прооперировали, члены его команды только спустя три дня заявили, что ему установили два стента. Когда избиратели потребовали больше информации, Сандерс уверял, что чувствует себя хорошо, а полный медицинский отчет будет опубликован позже.
В декабре были опубликованы медицинские заключения троих докторов, согласно которым Сандерс здоров “на данный момент”.
Сандерс говорил, что полный “всеобъемлющий” отчет будет опубликован до конца года, но этого так и не произошло.
Накануне праймериз в штате Невада от Сандерса вновь потребовали медицинский отчет о состоянии здоровья.
После сердечного приступа прошло уже четыре месяца.
Теперь Сандерс говорит, что вряд ли записи будут опубликованы.
“Не думаю, что мы это сделаем”, – ответил он журналистам.
По его словам, он рассказал о своем здоровье столько же, сколько и другие кандидаты.
Его пресс-секретарь в ответ журналистам заявила, что другой кандидат, Майкл Блумберг, ранее перенес несколько сердечных приступов. При этом, никаких доказательств предоставлено не было.
В ответ представитель Блумберга Кевин Шики обвинил кампанию Сандерса в “распространении абсолютной лжи о том, что у Майка случился сердечный приступ”, назвав замечания пресс-секретаря Сандерса “абсолютно ложными”.
Он напомнил, что в 2000 году Блумбергу поставили стент для очистки артерии, а в 2018 году у него диагностировали фибрилляцию предсердий.
Стоит пояснить, что здоровье потенциального президента США – вопрос национальной безопасности, потому к нему столь пристальное внимание.
- 12 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс победил на предварительных выборах (праймериз) в Нью-Гемпшире, оставив далеко позади своего главного конкурента – экс-вице-президента США Джо Байдена.
- По состоянию на 18 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс является лидером среди кандидатов-демократов. В частности, он набрал 31% в опросе NPR/PBS NewsHour/Marist College.