Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Во время онлайн-мероприятия, проведенного в рамках кампании Джо Байдена, сенатор Вермонта Берни Сандерс выступил в поддержку бывшего оппонента и пообещал ему помочь победить Дональда Трампа на выборах.
“Ты нужен нам в Белом доме. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы увидеть, что это произойдет, Джо”, — заявил Сандерс, обращаясь Байдену.
Также Сандерс отметил, что у него всегда были разногласия с Байденом. Сандерс выразил надежду на то, что они не станут препятствием для того, что его сторонники поддержали его бывшего оппонента.
“Не секрет, Джо, что у нас с тобой есть свои разногласия, и мы не собираемся их обсуждать. Это реально. Но я надеюсь, что эти целевые группы соберутся вместе, используя лучшие умы и людей в вашей кампании и в моей кампании, чтобы выработать реальные решения очень и очень важных проблем”, — отметил он.
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