Об этом пишет The New York Times.

“Были ли мы настолько успешны, насколько я хотел в привлечении молодого электората? Ответ – нет”, – резюмировал свой результат в “супервторник” Сандерс, добавив, что “разочарован”.

В издании отметили, что голосование в “супервторник” в который раз показало главный минус предвыборной кампании Сандерса. У него нет поддержки среди взрослого электората. Именно люди среднего и старшего возраста – самые активные избиратели. Также Сандерсу не хватает поддержки среди цветного населения. Представители севера и юга США отдают предпочтение Байдену, после того как с выборов снялись их фавориты – Эмми Клобушар и Пит Буттиджич.

К примеру в Техасе, где победил Байден, голосовали только 15 % молодых людей (до 30 лет) от общего числа избирателей. Аналогично в штате Калифорния.

Ни в одном из 14 штатов, голосовавших в “супервторник”, молодые избиратели не составляют более 15 – 20%.

Люди среднего и старшего возраста – потенциальный электорат Байдена, тогда как молодежь поддерживает 78-летнего Сандерса.

В Алабаме, где черные избиратели составляли половину электората, Сандерс потерял более 60 % голосов. В Вирджинии – потерял около 50 %, а в Техасе и Северной Каролине – 40 %.

Свой проигрыш Сандерс связал с “ядовитыми корпоративными СМИ”.

Сандерс уверен, что на праймериз в Мичигане был “уничтожен” из-за торговой политики, которую в штате вел ранее Байден.

Why did Biden win Minnesota? So far he’s fighting Sanders to a draw in the core Twin Cities metro, and dominating in the suburbs and Greater Minnesota: pic.twitter.com/bz9jsbMNaC

— David Montgomery @ #NICAR20 (@dhmontgomery) March 4, 2020