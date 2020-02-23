В американских СМИ опубликовали разъяснительный материал о том, что кандидат в президенты Берни Сандерс является социал-демократом, а не социалистом.

Об этом сообщается в материале ресурса Quartz.

“В своем твиттере, комментируя результаты, Дональд Трамп радовался тому, что Сандерс побеждает в государстве, призывая его “не позволь им забрать это у тебя” (предположительно, “они” – истеблишмент Демократической партии). Причиной такого развития событий, вероятно, является собственная стратегия кампании Трампа, которая использует призрак социализма, чтобы предостеречь против голосования за демократов”, – говорится в статье.

При этом отмечается, что именно то, что Сандерс сам позиционирует себя как “демократического социалиста” дает Трампу основания апеллировать социалистическим захватом США.

“Сандерс не социалист, он социал-демократ. Социал-демократия – это реформистский подход, который не устраняет капитализм в целом (как, в конечном счете, предполагает социализм), а вместо этого регулирует его, предоставляя общественные услуги и существенное благосостояние в рамках экономики, основанной на рыночных принципах. Другие левые политики, такие как Элизабет Уоррен и Александра Окасио-Кортес, также попадают в этот лагерь”, – сказано в материале.

Отмечается, что ключевое различие между социал-демократией и демократическим социализмом заключается в том, что второй выступает за общественную собственность на средства производства и не верит в реформы внутри капитализма (хотя и поддерживает временные социал-демократические действия), но в революцию системы.

“Платформа, на которой работает Сандерс, реформистская, и он предлагает США образ современных Канады или Европы которые, безусловно, не являются социалистическими. Он должен просто обозначить себя соответствующим образом”, – подчеркивают в статье.

