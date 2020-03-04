Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии еще в трех штатах, где проходило голосование в "супервторник" 3 марта, а сенатор Берни Сандерс побеждает в Калифорнии.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Два демократа, пожизненные политики с совершенно разными взглядами на будущее Америки, боролись за делегатов в 14 штатах. Сандерс одержал победу в главном штате “супервторника” – Калифорнии, которая отправляет на съезд Демократической партии 415 делегатов.

Сенатор Берни Сандерс показал широкую поддержку среди латиноамериканских избирателей, которые, согласно опросам на выходе из избирательного участка, составляли 3 из 10 первичных избирателей. Большинство заявили, что поддерживают Сандерса, в то время как только 2 из 10 поддерживают Джо Байдена. Сандерс также лидирует среди белых избирателей, которые составляют большинство избирателей по всему штату.

Байден, чья победа в Южной Каролине была обеспечена чернокожими избирателями, также получил поддержку у этой группы в Калифорнии – но они составляли только 7 % от основного электората.

Сандерса поддержали более 7 из 10 избирателей в возрасте до 30 лет.

Два других демократа, нью-йоркский миллиардер Майк Блумберг и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, “балансировали на грани”. Уоррен заняла третье место в своем родном штате.

А вот действующий президент США Дональд Трамп, который побеждает на республиканских праймериз, высмеял сенатора Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга после их неудачных выступлений на праймериз Демократической партии.

“Самый большой лузер сегодня ночью мини Майк Блумберг. Его “политические” консультанты его надули”, – написал Трамп в Twitter.