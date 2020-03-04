Об этом сообщает телеканал CNN.
Два демократа, пожизненные политики с совершенно разными взглядами на будущее Америки, боролись за делегатов в 14 штатах. Сандерс одержал победу в главном штате “супервторника” – Калифорнии, которая отправляет на съезд Демократической партии 415 делегатов.
Сенатор Берни Сандерс показал широкую поддержку среди латиноамериканских избирателей, которые, согласно опросам на выходе из избирательного участка, составляли 3 из 10 первичных избирателей. Большинство заявили, что поддерживают Сандерса, в то время как только 2 из 10 поддерживают Джо Байдена. Сандерс также лидирует среди белых избирателей, которые составляют большинство избирателей по всему штату.
Байден, чья победа в Южной Каролине была обеспечена чернокожими избирателями, также получил поддержку у этой группы в Калифорнии – но они составляли только 7 % от основного электората.
Сандерса поддержали более 7 из 10 избирателей в возрасте до 30 лет.
Два других демократа, нью-йоркский миллиардер Майк Блумберг и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, “балансировали на грани”. Уоррен заняла третье место в своем родном штате.
А вот действующий президент США Дональд Трамп, который побеждает на республиканских праймериз, высмеял сенатора Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга после их неудачных выступлений на праймериз Демократической партии.
“Самый большой лузер сегодня ночью мини Майк Блумберг. Его “политические” консультанты его надули”, – написал Трамп в Twitter.
- Ранее сообщалось, что 3 марта в “супервторник”, который станет решающим днем первого этапа борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии, станет известно, потеряет ли экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 миллионов долларов, которые вложил в свою предвыборную кампанию.
- Кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”.