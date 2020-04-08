Об этом сообщает телеканал CNN.
Сандерс уже объявил своим сотрудникам о завершении президентской кампании.
Решение завершить предвыборную кампанию Сандерс принял после нескольких поражений на праймериз Демпартии. Его противник — сенатор Джо Байден обошел Сандерса в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине.
Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.
Поддержит ли Сандерс Байдена, не уточняется. CNN пишет, что теперь политик вернется в штат Вермонт, который он представляет в сенате.
Выборы в США запланированы на 3 ноября.
- 3 марта бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидировал в Калифорнии.
- Сообщалось, что для того, чтобы Берни Сандерс оставался конкурентом для Джо Байдена в битве за выдвижение на пост президента от Демократической партии, ему придется повторить то, что он сделал четыре года назад: выиграть предварительные выборы в Мичигане.
- Сенатор США Элизабет Уоррен объявила о выходе из борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии.