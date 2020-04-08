Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Сандерс уже объявил своим сотрудникам о завершении президентской кампании.

Решение завершить предвыборную кампанию Сандерс принял после нескольких поражений на праймериз Демпартии. Его противник — сенатор Джо Байден обошел Сандерса в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине.

Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Поддержит ли Сандерс Байдена, не уточняется. CNN пишет, что теперь политик вернется в штат Вермонт, который он представляет в сенате.

Выборы в США запланированы на 3 ноября.