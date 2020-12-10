Об этом сообщает издание Newsmaker.
Отмечается, что адвокат действующего президента Игоря Додона предложил перенести судебное заседание, поскольку по одной из жалоб нет еще окончательного решения суда. Однако ходатайство отклонили.
По предварительным данным, глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил заявил, что решение вынесено почти по всем искам Додона. Однако в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Санду два гражданства.
Судьи Конституционного суда совещались более двух часов и вынесли решение об официальном утверждении мандата Санду. Решение является окончательным, обжалованию не подлежит.
- В середине ноября в Молдове на выборах президента страны победила экс-премьер-министр и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду — она набрала 57,75% голосов избирателей. Ее главный соперник — действующий президент Игорь Додон — получил 42,26% голосов. #Буквы рассказывали, что известно об избранном лидере страны.
- На днях новоизбранный президент Молдовы Майя Санду дала несколько часовую пресс-конференцию. Она выступила за вывод российских военных из Приднестровья.
- В Кишиневе несколько сотен людей вышли на акцию протеста в связи с решением молдавского парламента ограничить полномочия президента. 2 декабря избранный президент Майя Санду выступила на пресс-конференции, во время которой заявила, что такие действия парламента являются попыткой захвата власти.