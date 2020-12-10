Об этом сообщает издание Newsmaker.

Отмечается, что адвокат действующего президента Игоря Додона предложил перенести судебное заседание, поскольку по одной из жалоб нет еще окончательного решения суда. Однако ходатайство отклонили.

По предварительным данным, глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил заявил, что решение вынесено почти по всем искам Додона. Однако в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Санду два гражданства.

Судьи Конституционного суда совещались более двух часов и вынесли решение об официальном утверждении мандата Санду. Решение является окончательным, обжалованию не подлежит.