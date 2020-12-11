Избранный президент Молдовы, экс-премьер и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду планирует визит в Украину. Это должен быть ее первый зарубежный визит в должности главы государства.

Об этом сообщили в МИД Украины.

В четверг, 9 декабря, глава МИД Дмитрий Кулеба находился в Молдове с официальным визитом, в ходе которого у него была встреча с избранным президентом страны Майей Санду.

Кулеба поздравил Санду с победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Владимира Зеленского посетить Украину с визитом.

Майя Санду, согласно сообщению ведомства, приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности президента.

Отдельно Кулеба в своем Twitter проинформировал, что этот визит планируется уже в следующем месяце.

“Рад был встретиться с избранным президентом Молдовы Майей Санду. С нетерпением ждем ее визит в Украину в январе 2021, чтобы открыть новый успешный раздел украинско-молдавских отношений, поскольку мы продолжаем двигаться вместе к членству в ЕС”, — написал он.

Сама Санду по итогам встречи сообщила: “Мы вновь заявили о взаимной поддержке территориальной целостности и суверенитета каждого государства. Договорились организовать визит в Киев на январь”.