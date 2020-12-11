Об этом сообщили в МИД Украины.
В четверг, 9 декабря, глава МИД Дмитрий Кулеба находился в Молдове с официальным визитом, в ходе которого у него была встреча с избранным президентом страны Майей Санду.
Кулеба поздравил Санду с победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Владимира Зеленского посетить Украину с визитом.
Майя Санду, согласно сообщению ведомства, приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента.
Отдельно Кулеба в своем Twitter проинформировал, что этот визит планируется уже в следующем месяце.
“Рад был встретиться с избранным президентом Молдовы Майей Санду. С нетерпением ждем ее визит в Украину в январе 2021, чтобы открыть новый успешный раздел украинско-молдавских отношений, поскольку мы продолжаем двигаться вместе к членству в ЕС”, — написал он.
Сама Санду по итогам встречи сообщила: “Мы вновь заявили о взаимной поддержке территориальной целостности и суверенитета каждого государства. Договорились организовать визит в Киев на январь”.
- В четверг, 10 декабря, глава Конституционного суда Молдовы Домника Маноле официально признала Майю Санду новым президентом. Также суд утвердил результаты выборов президента.
- В середине ноября в Молдове на выборах президента страны победила экс-премьер-министр и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду — она набрала 57,75% голосов избирателей. Ее главный соперник — действующий президент Игорь Додон — получил 42,26% голосов. #Буквы рассказывали, что известно об избранном лидере страны.
- На днях новоизбранный президент Молдовы Майя Санду дала пресс-конференцию. Она выступила за вывод российских военных из Приднестровья.