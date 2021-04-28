Про це вона заявила під час пресбрифінгу, інформує молдовське видання NewsMaker.

Розпуск парламенту став можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним запровадження надзвичайного стану в країні.

“Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє — на наших плечах”, – заявила Санду.

Зазначимо, що 15 квітня Конституційний суд Молдови підтримав Санду, дійшовши висновку, що вона має підстави для розпуску парламенту. Однак тоді президентка не змогла підписати указ, оскільки їй завадили депутати з партії експрезидента Ігоря Додона. Вони оголосили у Молдові надзвичайний стан, що унеможливлює проведення дострокових виборів.

Проте однопартійці Санду оскаржили це рішення у КС. Суд став на їхній бік.

Нагадаємо, що 23 квітня парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Після цього президентка Мая Санду скликала термінове засідання Вищої ради безпеки.

У середині листопада в Молдові на виборах президента країни перемогла експрем’єр-міністр і лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів. #Букви розповідали, що відомо про обрану лідерку країни.

Днями новообрана президентка Молдови Мая Санду дала кількагодинну пресконференцію. Вона виступила за виведення російських військових з Придністров’я.