Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

В понедельник, 30 ноября, Санду дала многочасовую пресс-конференцию, во время которой, в частности, проинформировала о своей позиции по Приднестровью.

Президент выступила за вывод Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья.

“Не было договора и двустороннего соглашения о пребывании оперативной группы войск в Приднестровье. […] ОГРВ необходимо вывести с территории Молдовы”, — заявила Санду.

В то же время она отметила, что уже 18 лет существует договор между РФ и Молдовой о размещении миротворцев. По ее убеждению, миротворческую миссию надо сделать гражданской под руководством ОБСЕ.

“Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск”, — отметила Санду.

В Кремле уже отреагировали на такие заявлении молдавского лидера. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с действующим президентом Игорем Додоном диалог был более конструктивный, пишет “Интерфакс Россия”.

“Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и мы будем учитывать все возможные негативные последствия любых резких шагов”, — добавил он.