Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект DASKA о новых жестких санкциях против России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

За документ проголосовали 17 сенаторов, а против высказались пять.

Это один из самых жестких пакетов антироссийских мер за последнее время. Сами авторы характеризовали документ как “санкции из ада” из-за их жесткости.

Полное название законопроекта – Defending American Security from Kremlin Aggression Act (“Акт о защите безопасности США от кремлевской агрессии”). Он был внесен в Сенат еще в феврале 2019 года сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и представителем Демократической партии Робертом Менендесом.

Именно Грэм называл DASKA законопроектом о санкциях “из ада”.

Санкционный пакет предусматривает ограничения против банков, которые способствовали “вмешательству правительства РФ в демократические процессы в других странах”.

Также может быть введен запрет на участие американских компаний в нефтяных проектах РФ; запрет на операции с новыми выпусками российских гособлигаций; санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа; запрет на инвестиции в другие энергетические проекты РФ за рубежом.

Предусмотрены санкции в отношении лиц и организаций, которые связаны с хакерами и другими киберпреступниками, а также ограничительные меры в отношении политиков, бизнесменов и других лиц, которые способствовали коррупции в РФ или получали выгоду от коррупционной деятельности. Кроме того, могут быть введены санкции против сотрудников ФСБ РФ за незаконный захват украинский военных моряков в районе Керченского пролива.

Одобрение комитетом означает, что теперь документ поступит на рассмотрение полного состава Сената США.

“Если этот законопроект станет законом, это станет самым сильным заявлением Конгресса о том, что мы устали от разногласий, которые (президент РФ Владимир, – ред.) Путин сеет по всему миру, и угрозы, которую он представляет для своего региона”, – подчеркнул сенатор Грэм.