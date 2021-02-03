#Буквы рассказывают, что об этом в течение дня говорили президент Владимир Зеленский и глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Это вызвало волну вопросов о возможном расширении санкционного списка. Во время своего брифинга в среду глава СНБО анонсировал санкции и против других телеканалов, но после того, как появятся подтверждения соответствующих служб о необходимости их введения.

“Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование. Не имеет значения, это на востоке или на западе или где”, — отметил Данилов, отвечая на вопрос о блокировании “Донбасс Онлайн” и других телеканалов с “вовсе не проукраинскими сюжетами”.

Между тем президент провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов для обсуждения санкций. Пресс-служба Зеленского не информирует, что это были за телеканалы и по какому принципу они были отобраны.

Целью встречи было убедить представителей медиа, что других СМИ санкции касаться не будут. Эта позиция несколько противоречит тому, что озвучил Данилов.

На встрече президент отметил, что решение о санкциях имело обоснования в связи с финансированием этих телеканалов из России и их сотрудничеством с террористическими организациями.

“Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу”, — подчеркнул президент.

Санкции против телеканалов Козака: реакция

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.