Верховный суд Украины принял решение по иску телеканала ZIK, против которого были наложены санкции. Однако истец допустил ряд ошибок, на решение которых имеет 10 дней.

Об этом сообщает пресс служба Верховного суда в Facebook.

“12 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО “Телерадиокомпания “Новые коммуникации” к президенту Украины, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 2 февраля 2021″, – говорится в сообщении.

Речь идет об указе № 43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”.

“Постановлением от 15 февраля 2021 по делу № 9901/33/21 исковое заявление ООО оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков”, – информирует суд.

Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет. Так, телеканал должен предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

Кроме этого, истец не предоставил суду доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения СНБО, Службы безопасности Украины, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.

#Буквы разбирались в том, почему могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.