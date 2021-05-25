До Окружного адмінсуду Києва подано три заяви щодо припинення дії рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій стосовно окремих осіб.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як сповіщалося, 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Повідомляючи про рішення Ради щодо санкцій президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. За його словами, більшість з них знаходяться за кордоном, на волі в Україні перебуває 17 осіб.

Станом на 25 травня до ОАСК надійшло три заяви, автори яких просять зупинити дію рішення РНБО в частині застосування санкцій щодо уродженців Чеченської Республіки, громадян Російської Федерації:

Ясагова Адлана Умаровича

Ідрісова Мусліма Алімовича

Шаіпова Магомеда Увайсовича

В суді зазначили, що відповідні заяви надійшли до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.