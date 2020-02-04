Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономические санкции против России должны действовать до выполнения Минских соглашений.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии “Европейская солидарность”.

Уточняется, что такое политическое заявление Порошенко сделал во время встречи с послом Франции в Украине.

“Высказано серьезное беспокойство из-за постоянных обстрелов украинских позиций несмотря на договоренность о перемирии по результатам декабрьского Парижского саммита Нормандской четверки. Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе”, – сказано в сообщении.

При этом стороны также обсудили прогресс Украины в евроинтеграции, заявили о необходимости инклюзивного законодательного подхода, обеспечивающего участие оппозиции и гражданского общества в политическом процессе.

Помимо того, на встрече Порошенко высказал обеспокоенность “попытками инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов”.

Напомним, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.