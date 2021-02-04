Covid-19 Украина

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Санкции в отношении «112 Украина», NewsOne и ZIK оспаривают в Верховном суде

В Верховном суде оспаривают Указ президента о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций к трем телеканалам.

Четверг, 4 февраля 2021, 20:17

Об этом сообщает пресс-служба ВС.

“4 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают Указ президента Украины от 2 февраля 2021 №43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что искам, которые поступили в суд, присвоено регистрационные номера дел – № 9901/22/21, № 9901/23/21.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиа-активов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Санкции против телеканалов Козака: реакция

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

Теги: Верховный суд, санкции, телеканал, указ

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