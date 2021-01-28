Украинские политические деятели, попавшие под санкции за вмешательство в выборы в США, продолжают рассказывать про блокирование их аккаунтов на различных международных Интернет-платформах.

Об этом сообщают #Буквы.

После сегодняшнего заявления нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского о блокировании его канала на видеохостинге YouTube, другой подсанкционный деятель так называемой сетки Андрея Деркача, которого США называют российским агентом, бывший чиновник Генпрокуратуры и посольства США в Украине Андрей Телиженко заявил о блокировании его аккаунта сервисами Google.

Телиженко призвал присоединяться к его каналу в российской сети Telegram, который, вероятно, был создан только что: на нем только 2 дюжины подписчиков и только один пост — видео с выступлением главы комитета по финансам Сената США Чака Грассли, в котором он упоминает Телиженко.

Отметим, что бывший чиновник Андрей Телиженко активно поддерживал экс-президента США Дональда Трампа.

И неоднократно проводил встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Также Телиженко предложил подключаться к уже заблокированной сети Parler, которая использовалась для планирования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января.