Об этом сообщают #Буквы.
После сегодняшнего заявления нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского о блокировании его канала на видеохостинге YouTube, другой подсанкционный деятель так называемой сетки Андрея Деркача, которого США называют российским агентом, бывший чиновник Генпрокуратуры и посольства США в Украине Андрей Телиженко заявил о блокировании его аккаунта сервисами Google.
Телиженко призвал присоединяться к его каналу в российской сети Telegram, который, вероятно, был создан только что: на нем только 2 дюжины подписчиков и только один пост — видео с выступлением главы комитета по финансам Сената США Чака Грассли, в котором он упоминает Телиженко.
Отметим, что бывший чиновник Андрей Телиженко активно поддерживал экс-президента США Дональда Трампа.
И неоднократно проводил встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.
Также Телиженко предложил подключаться к уже заблокированной сети Parler, которая использовалась для планирования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января.
- Ранее #Буквы подробнее рассказывали, что известно о Телиженко и причинах его внесения в санкционный список США.
- На днях Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинский и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционный список.