Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который подхватил коронавирус на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield, выздоровел.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что он уже вернулся к работе. Течение болезни было легким, без осложнений.

“В соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при COVID-19 находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно!” – добавил он.

По его словам, даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче.

Напомним, Ляшко заразился коронавирусом 15 марта.