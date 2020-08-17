Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала “Украина 24”.
“Если мы будем отмечать превышение: 50% территории будет в красной зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов”, – сказал Ляшко.
Однако, по словам Ляшко, пока говорить о переносе выборов рано, ведь трудно спрогнозировать ситуацию с распространением коронавируса. Выводы можно будет сделать в начале октября.
- В Украине за 16 августа зафиксировано 1464 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- 17 августа в Киеве немного усиливают карантин. Причина – рост количества случаев заболеваний COVID-19.