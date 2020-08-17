Государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в том случае, если более 50% территории Украины окажется в "красной" зоне карантина.

Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала “Украина 24”.

“Если мы будем отмечать превышение: 50% территории будет в красной зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов”, – сказал Ляшко.

Однако, по словам Ляшко, пока говорить о переносе выборов рано, ведь трудно спрогнозировать ситуацию с распространением коронавируса. Выводы можно будет сделать в начале октября.