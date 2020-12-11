В Украине эпидемия коронавируса COVID-19, а соответственно и карантин, вероятно, пойдут на спад в мае 2021 года.

Об этом рассказал в интервью ТСН заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, этому должна способствовать, прежде всего, вакцинация населения. Кроме того, нужно учитывать сезонность вируса.

“Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Но этому будет способствовать и сезонность вируса. Я думаю, что мы будем видеть четкую сезонность, и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою агрессивность и циркуляцию”, — подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что в указанный период в Украине появится вакцина, и постепенно у людей будет формироваться иммунитет к этому заболеванию.

“И плюс появится вакцина, и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будут прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни”, – отметил Ляшко.