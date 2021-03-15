Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

“Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы, поэтому “зрада” отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!” – написал Ляшко.

Отдельно он отметил, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы для облегчения течения болезни без осложнений для здоровья.

Виктор Ляшко пробудет на больничном до:

1) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

2) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты постановки материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;

3) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Напомним, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.