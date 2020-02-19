Об этом говорится в пресс-релизе Sanofi.

Компания будет использовать результаты предыдущей работу по разработке вакцины против SARS. Такие исследования, в частности, вела Protein Sciences, приобретенная Sanofi в 2017 году.

COVID-19 принадлежит к семейству коронавирусов, которые могут вызывать респираторные заболевания. В конце 2002 года появился коронавирус SARS (тяжелый острый респираторный синдром), а затем к 2004 году он практически исчез.

Sanofi будет использовать свою платформу рекомбинантных ДНК для производства новой вакцины против коронавируса 2019 года. Рекомбинантная технология дает точное генетическое совпадение с белками, обнаруженными на поверхности вируса. Последовательность ДНК, кодирующая этот антиген, будет объединена в ДНК платформы экспрессии бакуловируса, которая является основой лицензированного рекомбинантного продукта гриппа Sanofi, и будет использоваться для быстрого производства больших количеств антигена коронавируса, который будет создан для стимулирования иммунной системы для защиты от вирус.

По словам главы подразделения по разработке вакцин Sanofi Дэвида Лева, тестирование вакцины на людях начнется через год-полтора.