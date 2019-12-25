Вылетевший перед Рождеством с Северного полюса Санта Клаус в рамках мирового турне раздал жителям планеты 7,5 миллиарда подарков, после чего вернулся домой.

Об этом сообщает проект Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию “новогоднего путешествия” Санты в реальном времени.

Санта вернулся на Северный полюс через сутки, после начала работы. За время своего путешествия он пролетел множество стран.

“Санта вернулся домой, он прибыл на Северный полюс”, – говорится в сообщении.

Последней остановкой на его пути домой стали Гавайи. В общей сложности в рождественскую ночь зимний волшебник раздал более 7,5 млрд подарков. Его сани пролетели также и над территорией Украины.

Проект NORAD Santa Tracker начался еще в 1955 году, после того, как в рекламе был неправильно указан номер телефона, по которому дети могли связаться с Сантой. Номер телефона в рекламе оказался номером главнокомандующего существующего тогда континентального командования ПВО (CONAD).

После многочисленных звонков детей полковник Гарри Шоуп, который выполнял свои обязанности в ту ночь, обратился к подчиненным с просьбой предоставлять детям “текущее местонахождение Санты”.

Это положило начало ежегодной традиции, которую в 1958 году взяла под свой контроль служба NORAD. Сегодня NORAD поддерживает эту традицию с помощью команды волонтеров, в которую входят как военные, так и гражданские лица.