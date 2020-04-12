Такое мнение он выразил в интервью изданию LB.ua.

Так, отвечая на вопрос, неизбежна ли вторая волна заболеваемости коронавирусом, Ляшко заявил:

“Не могу сказать. Но, думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре – по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически”.

Ляшко уточнил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, как вирус будет мутировать и как с этими мутациями справится иммунитет человека.

“Нужно посмотреть, как вирус будет мутировать, и как иммунитет с этими мутациями будет справляться. Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь – это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях”, – подчеркнул он.

При этом Ляшко рассчитывает, что все же будет изобретена вакцина или препараты для лечения заболевания.