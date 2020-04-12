Такое мнение он выразил в интервью изданию LB.ua.
Так, отвечая на вопрос, неизбежна ли вторая волна заболеваемости коронавирусом, Ляшко заявил:
“Не могу сказать. Но, думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре – по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически”.
Ляшко уточнил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, как вирус будет мутировать и как с этими мутациями справится иммунитет человека.
“Нужно посмотреть, как вирус будет мутировать, и как иммунитет с этими мутациями будет справляться. Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь – это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях”, – подчеркнул он.
При этом Ляшко рассчитывает, что все же будет изобретена вакцина или препараты для лечения заболевания.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.
- Виктор Ляшко сообщил, что пик заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля.