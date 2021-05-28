Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення в дохід держави квартири нардепа від "Батьківщини" Михайла Волинця.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

У п’ятницю, 28 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом.

САП вимагає визнати квартиру народного депутата необґрунтованим активом і стягнути її в дохід держави. Ім’я нардепа відомство не називає, однак зазначає, що під час розслідування було враховано матеріали ЗМІ.

Напередодні проєкт “Схеми: корупція в деталях” повідомляв, що у червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за 4 млн гривень і одразу придбав нове житло — квартиру в елітній новобудові на Печерську “Бульвар фонтанів” і два паркомісця.

Нова оселя обійшлася понад 7,6 млн гривень.

Походження 3 млн гривень, які було необхідно доплатити за нову квартиру, Волинець в декларації не відбив. У коментарі журналістам він зазначив, що грошима допомогла “жінка, з якою він проживає”. Цивільну дружину та її активи депутат не показав у декларації, хоча мала б.

Інформацію про те, що в повідомленні САП йдеться саме про Волинця, агентству “Інтерфакс-Україна” підтвердили інформовані джерела.

Тепер нардеп, ймовірно, має доводити законність походження коштів у судовому процесі.