Про це повідомили у пресслужбі САП.
Національне антикорупційне бюро і САП встановили, що нардеп попри те, що він не є власником жомової ями, не має правомочності щодо володіння, користування та розпорядження нею, передав це майно в оренду компанії з ознаками фіктивності.
“За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій”, — йдеться в повідомленні.
Відповідна інформація відбита у щорічній декларації нардепа за 2019 рік. Ці гроші Кива отримав від такої собі ТОВ “Компанія “Сіквел”, яка зареєстрована у Львові та займається переважно неспеціалізованою оптовою торгівлею. Земельна ділянка ж знаходиться на Полтавщині.
Сама жомова яма потрібна для відходів під час виробництва цукру з буряку, але, як з’ясували розслідувачі Bihus.info, вона поросла бур’яном і давно не використовується.
В САП також зазначили, що у листопаді 2019 року набув чинності Закон №263-IX, згідно з положеннями якого запроваджено новелу – інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, так звана цивільна конфіскація.
“Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення”, — зазначили в САП.
- Нагадаємо, під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області Ілля Кива був звинувачений у хабарництві. У грудні 2013 року Жовтневий суд Полтави визнав Киву винним, але за рік переглянув вирок та застосував закон про амністію. Суд взяв до уваги довідку з психлікарні про хворобу підозрюваного.
- 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.
- Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко припустив, що депутата від “ОПЗЖ” можуть відправити на повторний захист кандидатської дисертації. Нардеп вилаявся на Мартиненка і звинуватив в корупції, а той відповів.