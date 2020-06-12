Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В пятницу, 12 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов для руководства НАБУ и руководителю САП — Назару Холодницкому.

Указано, что взятку предоставил неназванный “экс-чиновник предыдущей власти”. Посредником при этом выступили его “правая рука” (чиновник Управления Государственной фискальной службы) и другие лица.

По данным НАБУ, взятка предоставлялась за принятие решения о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в присвоении или растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УКУ) и отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УКУ), совершенных в особо крупных размерах или организованной группой.

“В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Детали — впоследствии”, — отметили в САП.

По информации источников #Букв, в настоящее время правоохранителями по делу задержаны три человека. Имена задержанных не разглашаются.

Также источники издания сообщили, что взятка для руководства НАБУ и САП была передана за закрытие одного из дел в отношении Николая Злочевского.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.

В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.