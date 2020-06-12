Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В пятницу, 12 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов для руководства НАБУ и руководителю САП — Назару Холодницкому.
Указано, что взятку предоставил неназванный “экс-чиновник предыдущей власти”. Посредником при этом выступили его “правая рука” (чиновник Управления Государственной фискальной службы) и другие лица.
По данным НАБУ, взятка предоставлялась за принятие решения о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в присвоении или растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УКУ) и отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УКУ), совершенных в особо крупных размерах или организованной группой.
“В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Детали — впоследствии”, — отметили в САП.
По информации источников #Букв, в настоящее время правоохранителями по делу задержаны три человека. Имена задержанных не разглашаются.
Также источники издания сообщили, что взятка для руководства НАБУ и САП была передана за закрытие одного из дел в отношении Николая Злочевского.
Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.
В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.
- В 2018 году в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура подготовила подозрение руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Подозрение якобы касалось двух эпизодов: подстрекательства свидетеля к заведомо неправдивым показаниям во время досудебного расследования (речь идет о производстве в деле о предложении взятки и. о. главы Минздрава Ульяне Супрун), а также давления главы САП на суд.
- В марте 2019 года посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. “Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела”, – сказала посол.
- В августе 2019 года Руслан Рябошапка, занимавший тогда пост замглавы Офиса Президента, заявил, что вопрос увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не стоит на повестке дня по причине того, что он показывает результаты своей работы.