Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
Уточняется, что главой САП Назаром Холодницким было зарегистрировано дело после обнародования информации, что 8 февраля и 31 января 2020-го года секретарь СНБО Алексей Данилов просил тогдашнего главу правительства Алексея Гончарука ограничить эксперт продукции, связанной с распространением атипичного коронавируса.
При этом обращение Данилова было проигнорировано Кабмином.
Отмечается, что 23-го марта данные о возможном преступлении были внесены в реестр.
Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.