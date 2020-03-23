Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против Кабинета министров Алексея Гончарука за якобы запрет экспорта медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Уточняется, что главой САП Назаром Холодницким было зарегистрировано дело после обнародования информации, что 8 февраля и 31 января 2020-го года секретарь СНБО Алексей Данилов просил тогдашнего главу правительства Алексея Гончарука ограничить эксперт продукции, связанной с распространением атипичного коронавируса.

При этом обращение Данилова было проигнорировано Кабмином.

Отмечается, что 23-го марта данные о возможном преступлении были внесены в реестр.

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