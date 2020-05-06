САП открыла производство против Рябошапки по заявлению бывшего прокурора

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на источники.
В частности, бывший прокурор Андрей Шевченко подал два заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру относительно возможных преступлений, совершенных бывшим руководителем Офиса генпрокурора Русланом Рябошапкой и его заместителем Виталием Касько.
Кроме того, по данным издания “Левый берег”, САП уже открыла уголовное производство против Рябошапки.
“Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР”, – отметили в САП.
Уголовное производство против Рябошапки расследуется по статьям о декларировании недостоверной информации и принятия предложения о неправомерном вознаграждении.
Отмечается, что данные в Единый реестр досудебных расследований были внесены по ст 366-1 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса.
Рябошапка сказал, что ему не известны детали.
“Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП – ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура”, – отметил он.
- Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко рассказала, откуда взялись почти 150 млн гривен, которые она указала в своей декларации.