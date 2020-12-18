САП сообщила о подозрении заместителю главы ОП Татарову

Об этом сообщили в пресс-службе САП.
“Это уже третьп подозрение по делу о предоставление неправомерной выгоды за внесение недостоверных данных в оценочно-строительную экспертизу объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком”, – говорится в сообщении САП.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района города Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс “Аристократ”, группой лиц, в том числе должностными лицами Национальной гвардии Украина, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК “Аристократ” на недвижимое имущество в ЖК “Оберег”. Это было сделано с целью завладения частью указанного имущества при обмене, что привело к потере активов на общую сумму 81 635 448,00 гривен.
В рамках расследования этого дела Нацполиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу.
“Однако, выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеупомянутой экспертизе. Тогда за “вознаграждение” в виде машиноместа заместитель директора экспертно криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз – с 81 млн грн до 7 млн грн”, – говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
В сообщении САП не указано, кому именно из заместителей Ермака сообщили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о заместителе главы Офиса президента Олега Татарова.
Обновлено: Татаров прокомментировал сообщение о подозрении на своем Telegram-канале. Чиновник заявил, что глава НАБУ Артем Сытник пытается таким образом “свести с ним собственные счета”.
“Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу”, – написал Татаров.
Также он добавил, что санкций на его задержание в САП пока нет.
Источник #Букв отреагировал на публикации Татарова и сообщил, что следователи не могут его найти.
“Это означает, что официально Татаров подозреваемый. Но он такой смелый, что посты пишет, а следствие его найти не может. Но это не влияет на его статус в этом деле”, – рассказал источник.
- 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу о завладении имуществом Нацгвардии путем внезапной замены прокуроров. По информации журналиста, главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, накануне замены прокуроров по этому делу НАБУ планировало объявить подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
- Офис генпрокурора уверяет, что Венедиктова изменила группу прокуроров на новую, в которую вошла и она сама, из-за резонанса дела “с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного расследования”.
- Подробнее о деле “Укрбуда” и Олеге Татарове — в материале #Букв.