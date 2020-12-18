САП сообщила о подозрении заместителю главы ОП Татарову

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

“Это уже третьп подозрение по делу о предоставление неправомерной выгоды за внесение недостоверных данных в оценочно-строительную экспертизу объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком”, – говорится в сообщении САП.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района города Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс “Аристократ”, группой лиц, в том числе должностными лицами Национальной гвардии Украина, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК “Аристократ” на недвижимое имущество в ЖК “Оберег”. Это было сделано с целью завладения частью указанного имущества при обмене, что привело к потере активов на общую сумму 81 635 448,00 гривен.

В рамках расследования этого дела Нацполиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу.

“Однако, выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеупомянутой экспертизе. Тогда за “вознаграждение” в виде машиноместа заместитель директора экспертно криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз – с 81 млн грн до 7 млн ​​грн”, – говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

В сообщении САП не указано, кому именно из заместителей Ермака сообщили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о заместителе главы Офиса президента Олега Татарова.

Обновлено: Татаров прокомментировал сообщение о подозрении на своем Telegram-канале. Чиновник заявил, что глава НАБУ Артем Сытник пытается таким образом “свести с ним собственные счета”.

“Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу”, – написал Татаров.



Также он добавил, что санкций на его задержание в САП пока нет.