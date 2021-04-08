Об этом сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что сегодня, 8 апреля, прокуроры САП и детективы НАБУ вручили ходатайство об избрании меры пресечения в отношении двух подозреваемых.
“Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно”, – говорится в сообщении.
Дата суда пока неизвестна.
Во вторник, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Отмечалось, что задержан близкий родственник главы ОАСК Павла Вовка (его родной брат Юрия Зонтов).
- Сам Павел Вовк прокомментировал задержание на взятке своего брата Юрия Зонтова, назвав это “местью судейскому корпусу”.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время обысков обнаружено тайное хранилище наличности на квартире, которую связывают с братом главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Конфисковано различной валюты на сумму свыше 5 млн долларов.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату главы Окружного административного суда Киева (ОАСК), адвокату Юрию Зонтову.
- Юрия Зонтова, которого задержали за получение взятки в размере 100 тысяч долларов, отстранили от работы в Службе внешней разведки (СВР) на время досудебного расследования.