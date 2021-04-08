Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) настаивает на применении к двум подозреваемых во взяточничестве адвокатов, один которых брат главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка Юрий Зонтов, меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что сегодня, 8 апреля, прокуроры САП и детективы НАБУ вручили ходатайство об избрании меры пресечения в отношении двух подозреваемых.

“Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно”, – говорится в сообщении.

Дата суда пока неизвестна.

Во вторник, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Отмечалось, что задержан близкий родственник главы ОАСК Павла Вовка (его родной брат Юрия Зонтов).