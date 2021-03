Об этом сообщает телеканал CNN.

Черно-красные кроссовки были созданы на базе Nike Air Max 97, хотя бренд спортивной одежды открестился от “сатанинского” дизайна. В письме CNN компания Nike заявила, что не участвовала в создании этих кроссовок. “У нас нет отношений с Lil Nas или MSCHF. Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь”.

29 марта MSCHF подтвердил, что ограниченный выпуск из 666 пар был распродан менее чем за минуту – у Lil Nas X также есть своя пара обуви.

Всего выпущено 666 пар — количество так называемого числа зверя. Стоимость одной пары – 1018 долларов.

А еще на кроссовках есть отсылка на Евангелие от Луки — глава 10, стих 18. Там говорится: “Я видел сатану, упавшего с неба, как молния”.

В подошве кроссовок есть воздушный пузырь, который содержит 60 кубических сантиметров красных чернил и “одну каплю человеческой крови”.

Представитель MSCHF сказал, что кровь предоставили ​​члены арт-коллектива, добавив: “Мы любим жертвовать ради нашего искусства”. Творческая группа собирала отдельные капли в течение недели, используя тот же тип иглы, как в домашних тестах на глюкозу.

Группа также подтвердила CNN, что компания Nike “никак не участвовала в разработке”.

“Сатанинские” кроссовки уже вызвали волну возмущения в Интернете, а также критику со стороны ряда политических и религиозных деятелей, в том числе губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм и евангелического пастора Марка Бернса. Последний назвал кроссовки “злом” и “ересью”. А вот поклонники рэпера заявили о желании обзавестись парой.

В ответ Lil Nas X (настоящее имя – Монтеро Ламар Хилл) разместил в своем официальном аккаунте на YouTube видео под названием “Lil Nas X извиняется за сатанинскую обувь”.

Это видео просмотрели почти 4 млн раз.

Но практически в самом начале видео якобы извинения переходят к сцене из его нового музыкального видео “Монтеро (Зови меня своим именем)” (MONTERO (Call Me By Your Name), где он провокационно танцует с персонажем-дьяволом. Затем рэпер ломает шею дьявола, прежде чем снять его рога и надеть их на себя.

Видео Montero транслировалось на Spotify почти 9 миллионов раз. Ролик на YouTube просмотрели более 32 миллионов раз.

Коллектив, с которым Lil Nas X работал над Satan Shoe, MSCHF, в 2019 году выпустил ограниченную серию “Ботинок Иисуса”, также сделанных на базе кроссовок Nike Air Max 97, со стальным распятием и “святой водой” из реки Иордан.

А еще коллектив MSCHF продает ноутбук, на котором установлены одни из самых опасных компьютерных вирусов в мире, за более 1,3 миллиона долларов. В феврале команда MSCHF разорвала четыре сумки Hermès Birkin, чтобы создать коллекцию сандалий по цене от 34 000 до 76 000 долларов.