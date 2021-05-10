Про це повідомляє Саудівськое агентство друку.

Так, всі паломницькі заходи пройдуть в безпечному середовищі, з дотриманням всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Агентство повідомляє, що служби охорони здоров’я Саудівської Аравії продовжують оцінювати обставини. Деталі щодо проведення хаджу, а також перелік заходів щодо контролю поширення COVID-19, будуть оголошені пізніше.

У 2021 році хадж пройде з 17 по 22 липня, помру можна зробити в інші пори року.

  • На початку квітня влада Саудівської Аравії заявила, що здійснювати мале паломництво (умру) до святих місць на Рамадан буде дозволено тільки мусульманам, вакцинованим проти COVID-19.