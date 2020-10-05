Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Власти Саудовской Аравии разрешили посещение 6000 паломников в день. Для мусульман из-за границы паломничество разрешат с 1 ноября.
Сейчас верующим запрещено прислонятся к Каабе, каменному сооружению, которое является самым священным в исламе, в которому мусульмане обращаются для молитвы.
Ежегодно миллионы мусульман со всего мира приезжают в Саудовскую Аравию для умры и хаджа. Хадж – один из важнейших ритуалов, который иногда выпадает раз в жизни.
В прошлом году в Саудовскую Аравию на совершение умры прибыло 19 миллионов посетителей.
До пандемии более 1300 отелей и сотни магазинов работали круглосуточно, чтобы обслуживать паломников, посещающих священные города Мекку и Медину.
Сейчас многие закрыты.
- В Саудовской Аравии начался ежегодный хадж (паломничество) без паломников со всего мира — в этом году из-за пандемии COVID-19 в Мекку к святыням допустили только тысячу мусульман.