Власти Саудовской Аравии частично сняли карантинный запрет на совершение умры - меньшее паломничество, чем хадж. В воскресенье паломников можно было видеть в Мекке.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Власти Саудовской Аравии разрешили посещение 6000 паломников в день. Для мусульман из-за границы паломничество разрешат с 1 ноября.

Сейчас верующим запрещено прислонятся к Каабе, каменному сооружению, которое является самым священным в исламе, в которому мусульмане обращаются для молитвы.

Ежегодно миллионы мусульман со всего мира приезжают в Саудовскую Аравию для умры и хаджа. Хадж – один из важнейших ритуалов, который иногда выпадает раз в жизни.

В прошлом году в Саудовскую Аравию на совершение умры прибыло 19 миллионов посетителей.

До пандемии более 1300 отелей и сотни магазинов работали круглосуточно, чтобы обслуживать паломников, посещающих священные города Мекку и Медину.

Сейчас многие закрыты.