Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Власти Саудовской Аравии разрешили посещение 6000 паломников в день. Для мусульман из-за границы паломничество разрешат с 1 ноября.

Сейчас верующим запрещено прислонятся к Каабе, каменному сооружению, которое является самым священным в исламе, в которому мусульмане обращаются для молитвы.

AFP

Ежегодно миллионы мусульман со всего мира приезжают в Саудовскую Аравию для умры и хаджа. Хадж – один из важнейших ритуалов, который иногда выпадает раз в жизни.

В прошлом году в Саудовскую Аравию на совершение умры прибыло 19 миллионов посетителей.

До пандемии более 1300 отелей и сотни магазинов работали круглосуточно, чтобы обслуживать паломников, посещающих священные города Мекку и Медину.

Сейчас многие закрыты.

  • В Саудовской Аравии начался ежегодный хадж (паломничество) без паломников со всего мира — в этом году из-за пандемии COVID-19 в Мекку к святыням допустили только тысячу мусульман.