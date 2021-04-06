Власти Саудовской Аравии заявили, что совершать малое паломничество (умру) к святым местам на Рамадан будет разрешено только мусульманам, вакцинированным от COVID-19.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В отличие от хаджа, малое паломничество – умра – не является обязательным и может проводиться в любое время года.

Министерство хаджа и умры объявило, что три категории людей будут считаться “привитыми”: те, кто получил две дозы вакцины; те, кому вводили разовую дозу по крайней мере за 14 дней до этого и те, кто переболел COVID-19.

Эти люди будут иметь право на получение разрешения на совершение умры, а также на посещение молитв в Большой мечети в священном городе Мекка. Кроме того, это условие распространяется на вход в мечеть Пророка в священном городе Медине.

В министерстве заявили, что эти правила вступят в силу в начале Рамадана, но пока неясно, как долго они будут действовать.

Саудовская Аравия сообщила о более чем 393000 случая заболевания COVID-19 и 6700 случаях смерти от вируса.

Министерство здравоохранения королевства заявило, что уже сделано более 5 миллионов прививок от коронавируса при населении страны в 34 миллионов человек.

Ежегодно умра привлекает миллионы мусульман со всего мира. Власти Саудовской Аравии заявили, что малое паломничество будет снова проводиться полноценно, но только когда угроза пандемии уменьшится.