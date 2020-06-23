Об этом сообщает CNN.
Посетить Мекку и другие места смогут только те иностранцы, которые проживают в стране.
“Это решение принято для обеспечения безопасного совершения хаджа при соблюдении всех превентивных мер по защите мусульман и строгому соблюдению учений ислама для сохранения нашего здоровья и безопасности”, – говорится в заявлении правительства страны.
Министерство здравоохранения считает, что риски от коронавируса “будут расти и дальше. Но пока нет вакцины для тех, кто заражен этой болезнью, необходимо сохранить безопасность для здоровья во всем мире”.
На данный момент в Саудовской Аравии зафиксировали 161 005 случаев COVID-19, из них 105 175 человек уже выздоровели и 1 307 умерли от осложнений.
Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время. Хадж является пятым столпом ислама после Шахады, молитвы, милостыни и поста. В этом году период хаджа приходится на 28 июля – 2 августа.
- 27 февраля Саудовская Аравия временно ввела ограничения на въезд паломников, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине.