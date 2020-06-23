Саудовская Аравия ограничила количество людей, которые смогут в этом году совершить паломничество к мусульманским святыням. Верующие из других стран не смогут посетить хадж.

Об этом сообщает CNN.

Посетить Мекку и другие места смогут только те иностранцы, которые проживают в стране.

“Это решение принято для обеспечения безопасного совершения хаджа при соблюдении всех превентивных мер по защите мусульман и строгому соблюдению учений ислама для сохранения нашего здоровья и безопасности”, – говорится в заявлении правительства страны.

Министерство здравоохранения считает, что риски от коронавируса “будут расти и дальше. Но пока нет вакцины для тех, кто заражен этой болезнью, необходимо сохранить безопасность для здоровья во всем мире”.

На данный момент в Саудовской Аравии зафиксировали 161 005 случаев COVID-19, из них 105 175 человек уже выздоровели и 1 307 умерли от осложнений.

Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время. Хадж является пятым столпом ислама после Шахады, молитвы, милостыни и поста. В этом году период хаджа приходится на 28 июля – 2 августа.